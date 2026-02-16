Il Torino Jazz Festival 2026 svela i primi nomi | da Bill Frisell a John Scofield ecco le stelle della XIV edizione

Il Torino Jazz Festival 2026, annunciato in anticipo, porta a Torino artisti come Bill Frisell e John Scofield, attirando appassionati da tutta Italia. La manifestazione, che si svolgerà dal 25 aprile al 2 maggio, si prepara a trasformare la città in un palcoscenico di musica dal vivo, con concerti e eventi che coinvolgeranno locali e piazze. Prima dell'inizio ufficiale, già dal 22 aprile, si terranno anteprime che invaderanno le strade del centro storico, creando un’atmosfera di festa.

Torino si prepara a tornare capitale del jazz. Sotto la direzione artistica di Stefano Zenni, il Torino Jazz Festival (TJF) scalda i motori per la sua quattordicesima edizione, in programma dal 25 aprile al 2 maggio 2026, con anteprime che animeranno la città già dal 22 aprile. I primi quattro grandi nomi annunciati confermano l'identità di un festival che sa mescolare il virtuosismo della tradizione con l'energia del funk e le sperimentazioni multimediali. Il cartellone si apre con un omaggio al talento locale e internazionale. Sabato 25 aprile al Teatro Colosseo ci sarà il trombettista torinese Fabrizio Bosso a presentare About Ten.