Torino il miracolo viola di Borgo Crimea | fiorisce il glicine del 1911

A Borgo Crimea, nel quartiere di Torino, un glicine piantato nel 1911 ha fiorito di nuovo, riempiendo via Cosseria di petali viola. La fioritura ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che hanno osservato la rinascita della pianta nel pieno della primavera. La strada, solitamente tranquilla, si è animata grazie alla fioritura, che ha trasformato l’ambiente circostante. Nessun evento particolare ha coinvolto la zona, solo la naturale ripresa della pianta.

Una cascata di petali viola ha riconquistato il volto di via Cosseria, nel quartiere Borgo Crimea, trasformando una tranquilla zona residenziale di Torino in un palcoscenico naturale. Il celebre glicine della Palazzina Copperi Soria è tornato a fiorire, offrendo per le prossime settimane uno spettacolo che fonde la forza della natura con l’eleganza dell’architettura Liberty del 1911. L’intreccio tra decoro urbano e memoria botanica. Camminare per le vie di Borgo Crimea in questo periodo significa trovarsi davanti a un fenomeno che sfida il tempo: un esemplare vegetale con oltre 150 anni di storia che avvolge completamente la facciata della storica dimora.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, il miracolo viola di Borgo Crimea: fiorisce il glicine del 1911 Notizie correlate Fiorisce il glicine storico di 150 anni alla Palazzina Copperi Soria di TorinoNel cuore del quartiere di Borgo Crimea a Torino si trova un luogo davvero particolare, meta di tanti turisti: Palazzina Copperi Soria, famosa per la... Lo spettacolo del glicine di Villa Bardini: quando fiorisce e qual è il periodo migliore per ammirarloFirenze, 7 aprile 2026 – Ogni primavera il glicine regala uno degli spettacoli naturali più suggestivi, trasformando pergolati e giardini in cascate...