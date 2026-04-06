Fiorisce il glicine storico di 150 anni alla Palazzina Copperi Soria di Torino

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere di Borgo Crimea a Torino si trova la Palazzina Copperi Soria, nota per una pianta di glicine di circa 150 anni che cresce sulla facciata principale. Ogni primavera, i fiori del glicine si aprono creando un vistoso spettacolo visivo che attira numerosi visitatori. La presenza di questa pianta antica rende il luogo particolarmente apprezzato e conosciuto nella zona. La palazzina rappresenta un punto di interesse per residenti e turisti che si soffermano ad ammirare la fioritura annuale.

Nel cuore del quartiere di Borgo Crimea a Torino si trova un luogo davvero particolare, meta di tanti turisti: Palazzina Copperi Soria, famosa per la pianta di glicine di 150 anni che cresce sulla sua facciata principale e che ogni primavera fiorisce creando uno spettacolo quasi surreale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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