Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Torino dopo aver rubato oggetti personali a un paziente nel pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. L’episodio è avvenuto all’interno della struttura sanitaria, dove il sospettato è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine in seguito alla segnalazione. La fuga dell’uomo è stata interrotta grazie all’intervento delle autorità locali.

Un uomo di 45 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine a Torino dopo aver sottratto oggetti personali a un paziente nelle corsie del pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha il coinvolgimento diretto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Torino e di una volante del Commissariato San Donato, che hanno permesso di recuperare la refurtiva e identificare l’autore del furto aggravato. La dinamica del furto e l’intervento tempestivo delle autorità. Il colpo è stato messo in atto approfittando della massima vulnerabilità di una persona assistita all’interno della struttura sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, furto ai pazienti in ospedale: preso il 45enne in fuga

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