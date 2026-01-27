aggressione folle in ospedale a brescia 45enne prende a pugni un infermiere e tenta la fuga

Un uomo di 45 anni ha aggredito un infermiere presso un ospedale di Brescia, prendendolo a pugni e cercando di fuggire. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’applicazione di una misura di prevenzione personale nei confronti dell’aggressore. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire la sicurezza negli ambienti sanitari e di intervenire tempestivamente in situazioni di violenza.

Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e destinatario di misure cautelari per maltrattamenti in famiglia, è stato denunciato per violenza contro un incaricato di pubblico servizio dopo aver aggredito un infermiere all’Istituto Clinico “Città di Brescia“,. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la Polizia è stata chiamata per un intervento urgente a seguito di una violenta aggressione all’interno della struttura sanitaria. L’uomo, dopo aver tentato di entrare nella sala d’attesa e aver minacciato il personale, ha colpito un infermiere prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un episodio di pura follia scuote l’ospedale Civile di Brescia: un uomo di 28 anni, brasiliano, ha scatenato il panico, aggredendo un infermiere e causando scompiglio tra i pazienti.

Un episodio di violenza scuote il Civile di Brescia: un paziente brasiliano di 28 anni, fuori controllo, aggredisce un infermiere dopo aver chiesto il cibo degli altri.

