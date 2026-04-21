Torino emergenza case | 876 alloggi bloccati tra cantieri e burocrazia

A Torino, l’emergenza abitativa interessa circa 876 alloggi che sono attualmente bloccati tra cantieri ancora aperti e lunghe procedure burocratiche. Molti di questi alloggi sono in costruzione, ma i lavori non sono ancora stati completati, e alcune pratiche amministrative rallentano i tempi di consegna. La situazione riguarda diversi interventi di edilizia pubblica, con cantieri che rimangono inattivi o in fase di ritardo.

A Torino, l’emergenza abitativa legata all’edilizia pubblica si scontra con la realtà dei cantieri fermi: mentre oltre 1.600 unità abitative dell’Agenzia territoriale per la Casa (Atc) risultano prive di un contratto attivo, ben 876 appartamenti sono attualmente impossibilitati a essere assegnati perché in attesa di manutenzione. Il bilancio, emerso ieri pomeriggio durante le sedute del Consiglio comunale, delinea un quadro complesso dove la gestione del patrimonio di circa 17.401 case popolari deve fare i conti con tempi tecnici e necessità di interventi strutturali. Il motore della manutenzione tra fondi regionali e gestione degli alloggi sfitti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, emergenza case: 876 alloggi bloccati tra cantieri e burocrazia Notizie correlate Perugia, stop ai cantieri studentati: blocca l’emergenza alloggiL’emergenza abitativa per gli studenti universitari a Perugia subisce un rallentamento critico dopo la risoluzione del contratto relativo al cantiere... Genova, tagli alle case popolari: 600 alloggi bloccati dai fondi militariI sindacati hanno manifestato questa mattina davanti alla prefettura di Genova per denunciare un massiccio taglio ai fondi per l’edilizia pubblica.