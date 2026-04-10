A Perugia, la sospensione dei lavori nei cantieri destinati agli alloggi studenteschi ha provocato un rallentamento nel progetto di ampliamento delle strutture. La decisione di interrompere i lavori nel cantiere di San Francesco al Prato si è verificata a seguito della rescissione del contratto. Questa situazione ha determinato un rallentamento nella realizzazione di nuove sistemazioni per gli studenti universitari.

L’emergenza abitativa per gli studenti universitari a Perugia subisce un rallentamento critico dopo la risoluzione del contratto relativo al cantiere di San Francesco al Prato. L’assessore regionale al diritto allo studio, Barcaioli, ha confermato in aula che le inadempienze e le irregolarità dell’impresa incaricata hanno bloccato i lavori, originariamente previsti per concludersi a gennaio 2026, con un investimento di 1,79 milioni di euro. La decisione di interrompere il rapporto con l’appaltatore obbliga la Regione a una nuova fase di pianificazione. Al momento è in corso la preparazione di una perizia progettuale aggiornata, necessaria a causa di problematiche tecniche emerse durante le fasi costruttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, stop ai cantieri studentati: blocca l’emergenza alloggi

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Pallotta e Madonna Alta, via ai cantieri per le gallerie: c'è il piano anti-caosPERUGIA - Prima la galleria Pallotta, poi tocca a quella di Madonna Alta. Partono i lavori per mettere a norma le ultime due gallerie sul Raccordo Perugia- Bettole. I lavori inizieranno dalla prossima ... ilmessaggero.it

In gara due di semifinale la Sir Susa Scai Perugia supera 3-1 Piacenza trascinata dall’opposto e da Russo. Grande prova anche di Plotnytskyi. Domenica 12 aprile al PalaBarton Energy i bianconeri possono chiudere i giochi e staccare il pass per la finale scu - facebook.com facebook

“A me, Perugia non piaceva. Era sì una città bellissima, i cui tramonti, dalla terrazza davanti all’albergo Brufani, sono incomparabili, ma le sue vecchie strade che verso sera si riempivano di gente mi davano un senso di malinconia”. x.com