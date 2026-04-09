A Genova, questa mattina i sindacati si sono radunati davanti alla prefettura per protestare contro un taglio importante ai finanziamenti destinati all’edilizia pubblica. Secondo quanto riferito, circa 600 alloggi destinati alle case popolari sono rimasti bloccati a causa della riduzione dei fondi provenienti da risorse militari. La questione riguarda direttamente la costruzione e la gestione di alloggi sociali nella città.

I sindacati hanno manifestato questa mattina davanti alla prefettura di Genova per denunciare un massiccio taglio ai fondi per l’edilizia pubblica. La decisione del governo di spostare 970 milioni di euro, originariamente destinati alle abitazioni popolari, verso la spesa militare, sottrae direttamente 13 milioni di euro alla città di Genova per i lavori di ristrutturazione. Le associazioni Sunia, Sicet e Uniat hanno guidato il presidio, ricevendo il sostegno delle sigle Cgil, Cisl e Uil. Il bilancio economico della manovra nazionale si traduce in un impatto diretto sul tessuto sociale locale: la mancanza di queste risorse comporterà l’impossibilità di assegnare 600 alloggi che sarebbero stati pronti in tempi brevi e costringerà a posticipare gli interventi su 2 mila abitazioni attualmente inutilizzabili perché inagibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, tagli alle case popolari: 600 alloggi bloccati dai fondi militari

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Ore 15.18. Incidente risolto e coda ridotta a code a tratti. Ore 14.07. In #A12, 5 km di cosa per incidente al km 100+000 tra Carrara e l'allacciamento con la #A15 in direzione Genova. #viabiliTOS #breakingnews x.com