Torino blitz al parco Peccei | pulizia e decoro ma lo spaccio resta

Nella mattina di ieri, la polizia municipale di Torino ha effettuato un intervento nel parco Peccei, in particolare nell’area chiamata la Cattedrale. L’operazione ha puntato alla pulizia e al decoro del luogo, ma l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti è continuata. Nessun arresto è stato comunicato, e l’intervento si è concentrato sulla gestione dell’area pubblica.

La polizia municipale ha effettuato un intervento nel parco Peccei di Torino nella mattinata di ieri, concentrando l’azione sull’area nota come la Cattedrale. Gli agenti hanno rimosso materiali e oggetti accumulati per i bivacchi, effettuando anche il taglio dell’erba e la pulizia delle zone meno visibili. Mentre le masserizie sono state smaltite sotto la sorveglianza della polizia locale per evitare scontri, la criticità legata alla baraccopoli situata nell’area di proprietà di Ferrovie dello Stato rimane intatta, così come la presenza di spacciatori nel perimetro del parco. L’impatto sulla sicurezza urbana e il degrado dei residenti. Il recupero della fruibilità del verde pubblico non sembra aver risolto le problematiche strutturali che colpiscono chi vive nelle abitazioni limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, blitz al parco Peccei: pulizia e decoro, ma lo spaccio resta Notizie correlate Rissa al Parco Peccei: coltelli e spray, 4 ragazze ferite per bullismoUn pomeriggio di violenza nel cuore di Barriera di Milano ha trasformato il Parco Peccei in una scena di scontro tra adolescenti, lasciando quattro... Spaccio, blitz al parco Bacchelli. Vendeva crack vicino a una scuola. Pusher scoperto e denunciatoVendeva crack nella zona del parco Bacchelli, nell’area dei ‘Tre Campi’ frequentatissima da giovani e a pochi passi da un istituto superiore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Blitz al parco Peccei, cacciati i senzatetto ma non gli spacciatori; A Torino ci sono i parà. Blitz nelle zone rosse. Decine di identificazioni; Intervento degli agenti al parco Peccei a Torino Barriera di Milano, liberata l'area della 'cattedrale'; Torino, rissa nella notte in via Cravero: tensione nel quartiere Regio Parco. Intervento degli agenti al parco Peccei a Torino Barriera di Milano, liberata l'area della 'cattedrale'Era piena di materiali dei bivacchi lasciati dai frequentatori. Marino (Fdi): C'è molto da fare, questo bel posto va restituito ai cittadini ... torinotoday.it Parco Peccei, viaggio nel nuovo tossic park di TorinoSpaccio e degrado nel parco che, dopo i recenti sgomberi, ha preso il posto della piscina Sempione. Le voci dei ragazzi di seconda generazione ... rainews.it Reduce dalla mezza maratona di Torino, ha conquistato un nuovo record dopo la precedente prova di Milano. «Quasi tutte le settimane mangio un paio di etti di carne cruda, mi preparo una spremuta, e poi mele cotte con kiwi» - facebook.com facebook Fotografo apprezzato e fotografo per necessità: chi era Adnan El Sayed, il rider morto a Torino x.com