Nel pomeriggio di ieri, nel Parco Peccei di Barriera di Milano, si è verificata una rissa tra giovani durante la quale sono stati usati coltelli e spray lacrimogeni. Quattro ragazze sono rimaste ferite e una quattordicenne è stata iscritta nel registro degli indagati. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini sulla vicenda.

Un pomeriggio di violenza nel cuore di Barriera di Milano ha trasformato il Parco Peccei in una scena di scontro tra adolescenti, lasciando quattro ragazze ferite e una quattordicenne iscritta nel registro degli indagati. L’aggressione, avvenuta mercoledì scorso, sembra essere l’esplosione di una tensione legata a episodi di bullismo che hanno coinvolto anche un minore. L’area verde del quartiere è stata teatro di un evento drammatico che ha protagoniste quattro giovani con età compresa tra i 12 e i 17 anni. Durante lo scontro, sono stati utilizzati sia un coltello che bombolette di spray al peperoncino, portando a conseguenze fisiche serie per le parti coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa al Parco Peccei: coltelli e spray, 4 ragazze ferite per bullismo

Rissa con coltelli tra ragazze straniere a Torino: tre ferite, di cui una graveL’escalation di violenza urbana prosegue e le armi bianche sono sempre più comuni, soprattutto tra i giovanissimi.

Ennesima rissa vicino a piazza Garibaldi, spuntano coltelli e spray urticantiUna rissa tra due giovani e un 43enne, tutti equipaggiati con armi da taglio, si è verificata ieri sera, lunedì 20 gennaio.

Temi più discussi: Rissa tra ragazze al parco Peccei: tre ferite, una accoltellata all'addome; Ha 15 anni l’accoltellatrice al parco Peccei: denunciata. Ipotesi bullismo dietro la folle rissa; Lite tra ragazze al parco Peccei di Torino, tre in ospedale con ferite da armi da taglio; Rissa tra ragazze, 17enne accoltellata alla periferia di Torino.

Ragazzine con coltelli al parco: paura a TorinoQuattro adolescenti si affrontano a Barriera di Milano: dietro la rissa il sospetto di bullismo e tensioni covate per giorni ... giornalelavoce.it

Rissa tra ragazze al parco Peccei: tre ferite, una accoltellata all'addomeTre ragazze ferite, di origini straniere, una delle quali colpita all'addome con un'arma da taglio: è il bilancio di una lite avvenuta nel pomeriggio a Torino, vicino al parco Peccei, zona Nord della ... rainews.it

Bullismo alla base dell’accoltellamento di parco Peccei a Torino, le protagoniste hanno tra 12 e 17 anni x.com

Ad affrontarsi al parco Peccei anche con lo spray al peperoncino quattro ragazzine tra i 13 e i 17 anni: una è stata ferita all’addome - facebook.com facebook