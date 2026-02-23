spaccio blitz al parco bacchelli vendeva crack vicino a una scuola pusher scoperto e denunciato

Un pusher è stato sorpreso mentre vendeva crack nel parco Bacchelli, vicino a una scuola frequentata da molti studenti. La presenza di giovani e l’area molto trafficata hanno portato alla scoperta dell’attività illecita. Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato l’uomo, che si nascondeva tra gli alberi per spacciare sostanze illegali. Il suo comportamento ha destato preoccupazione tra i residenti e le famiglie della zona. La polizia continua a monitorare il quartiere.

Vendeva crack nella zona del parco Bacchelli, nell’area dei ‘Tre Campi’ frequentatissima da giovani e a pochi passi da un istituto superiore. Non aveva però fatto i conti con gli agenti della polizia locale che lo hanno scoperto e denunciato. A finire nei guai è stato un 24enne di origine nigeriana, individuato grazie a un’attività di osservazione condotta nei giorni scorsi dagli agenti in borghese. Il giovane aveva attirato l’attenzione degli operatori, impegnati in un servizio mirato contro lo spaccio e il consumo di droga, per alcuni atteggiamenti ritenuti sospetti. Fermato dopo essere stato visto cedere dosi di sostanza stupefacente, è stato trovato in possesso di 860 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

