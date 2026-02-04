Toni Nadal replica all’episodio Lopez-Alcaraz | Non mi sarebbe piaciuto

Toni Nadal si scaglia contro l’episodio tra Carlos Alcaraz e Lopez. In un’intervista radio, l’allenatore ha detto che non gli sarebbe piaciuto se Rafa, suo nipote, avesse fatto con Moya quello che ha fatto Alcaraz con Lopez. La scena ha acceso le polemiche nel mondo del tennis italiano.

**Toni Nadal, in un’intervista a Radioestadio Noche, replica all’episodio Lopez-Alcaraz: “Non mi sarebbe piaciuto se Rafa avesse fatto con Moya ciò che Alcaraz ha fatto con Lopez”** L’episodio che ha visto il numero uno del mondo Carlos Alcaraz accedere alla posizione dell’allenatore Juan Carlos Ferrero, al posto di Samuel Lopez, è stato un momento delicato per la comunità tennis italiana. Ecco perché: per molti, l’attuale allenatore del campione murciano è stato un punto di riferimento per la sua influenza e la sua capacità di guidare la crescita tecnica e mentale del ragazzo. Ma l’esperienza di Ferrero, ormai in ritiro, e la sua transizione verso un nuovo allenatore – Samuel Lopez – hanno lasciato un vuoto che non è stato facile da riempire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Toni Nadal si dice deluso dalle parole di Carlos Alcaraz sul suo attuale allenatore Samuel Lopez.

