Durante la semifinale del torneo ATP di Indian Wells, Carlos Alcaraz è stato sconfitto da Daniil Medvedev, segnando il suo primo ko del 2026. Toni Nadal ha inviato un messaggio subliminale all’attenzione di Alcaraz, esprimendo un disaccordo con le scelte fatte dal giovane tennista durante la partita. La sconfitta è stata la prima del nuovo anno per Alcaraz, che aveva iniziato la stagione con diverse vittorie.

La sconfitta subita contro Daniil Medvedev nella semifinale del torneo ATP di Indian Wells rappresenta il primo ko del 2026 per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo nell’ultimo periodo aveva espresso le sue perplessità relative all’essere un bersaglio per tutti i rivali che sfoderano la miglior prestazione quando lo incrociano. Toni Nadal ha parlato francamente e con enfasi su Radioestadio riguardo alla sconfitta di Alcaraz contro Medvedev a Indian Wells e ha risposto alle sue dichiarazioni secondo cui si sente un bersaglio sulla schiena perché tutti i suoi avversari alzano significativamente il livello quando giocano contro di lui. L’ex allenatore di Rafa ha sostenuto di aver visto Carlos un po’ stanco, cosa che ha influito negativamente sul suo gioco, e di essere in totale disaccordo con l’argomentazione del murciano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toni Nadal e un messaggio subliminale ad Alcaraz: “Non sono d’accordo con lui”

Articoli correlati

Toni Nadal deluso da Alcaraz: “Quando ho sentito quelle parole mi sono sentito male”Toni Nadal non ha gradito le parole di Carlos Alcaraz sul suo attuale allenatore Samuel Lopez, un gesto irriconoscente nei confronti del suo ex...

Toni Nadal replica all’episodio Lopez-Alcaraz: “Non mi sarebbe piaciuto**Toni Nadal, in un’intervista a Radioestadio Noche, replica all’episodio Lopez-Alcaraz: “Non mi sarebbe piaciuto se Rafa avesse fatto con Moya ciò...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Toni Nadal

Temi più discussi: Fenomeno Eala agli ottavi: quando il tennis ispira una nazione ad essere migliore; L'ex leggenda di doppio racconta: Con Nadal ho vissuto un momento imbarazzante; Leclerc già non vede futuro per la Ferrari | Sono deluso otto decimi da recuperare sono tanti.

Toni Nadal bacchetta Carlos Alcaraz: Ma quale bersaglio?Allo storico allenatore di Rafael Nadal non sono piaciute le ultime dichiarazioni del numero uno del mondo ... msn.com

Lo zio di Nadal tira un'altra frecciata a Alcaraz: Non è un bersaglio, non sono d'accordo...L'allenatore spagnolo ha analizzato le recenti dichiarazioni del numero uno del mondo dopo l'eliminazione a Indian Wells ... corrieredellosport.it

Rafael Nadal, si sa, è stato considerato fin da quando era poco più che un ragazzino un vero e proprio predestinato. Il fuoriclasse maiorchino ha dimostrato da subito di avere le stigmate del campione, portando quasi immediatamente i suoi primi grandi risultat - facebook.com facebook