Tommaso Paradiso si presenta al Forum | voglio vivere il presente pur se brutto
Un cantante si è esibito sul palco del Forum di Assago, dichiarando di voler vivere il presente, anche se difficile. È stato il suo primo concerto in questa location e ha affrontato l’evento con determinazione. La sua performance si è svolta di fronte a un pubblico presente e ha attirato l’attenzione dei media. La partecipazione al concerto rappresenta un momento importante nella sua carriera musicale.
Assago (Milano) – Il suo primo Sanremo avrebbe potuto andare peggio, o forse meglio, ma comunque è andato. E Tommaso Paradiso si presenta domani al Forum per raccoglierne i frutti. “Sono sempre stato uno che subisce molto il presente ed essere leggero in tempi di guerre non mi riesce facile”, ammette. Anche se il debutto davanti al pubblico romano dello scorso week end e a quello goriziano in occasione dell’anteprima di qualche giorno prima ha mandato messaggi confortanti, pur senza distogliere lo sguardo dal presente. “Davanti alle notizie che abbiamo davanti, viene spontaneo chiedersi se abbia senso fare spettacolo in un periodo così. Eppure, l a musica sa anche unire, creare spazi di riconciliazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tommaso Paradiso balla sulle note della canzone Per Sempre si di Sal da Vinci
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