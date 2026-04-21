Tommaso Paradiso si presenta al Forum | voglio vivere il presente pur se brutto

Un cantante si è esibito sul palco del Forum di Assago, dichiarando di voler vivere il presente, anche se difficile. È stato il suo primo concerto in questa location e ha affrontato l’evento con determinazione. La sua performance si è svolta di fronte a un pubblico presente e ha attirato l’attenzione dei media. La partecipazione al concerto rappresenta un momento importante nella sua carriera musicale.