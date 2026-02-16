Tommaso Paradiso pronto alle nozze con Carolina Sansoni dopo Sanremo 2026 il gossip | Si sta preparando al sì
Tommaso Paradiso si avvicina alle nozze con Carolina Sansoni dopo la sua partecipazione a Sanremo 2026, secondo voci di gossip. La coppia avrebbe iniziato i preparativi per il grande giorno, mentre lui si dedica a scegliere l’abito e i dettagli della cerimonia. Nei giorni scorsi, è stato visto fare acquisti in un negozio di abbigliamento a Roma, alimentando le speculazioni su un matrimonio imminente.
Secondo alcune indiscrezioni, Tommaso Paradiso si starebbe preparando al matrimonio con la compagna Carolina Sansoni. Le nozze sarebbero in programma entro il 2026. I due sono una coppia dal 2017 e nell'aprile dello scorso anno hanno dato il benvenuto in famiglia alla piccola Anna, la loro prima figlia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso e mamma della figlia Anna, Carolina Sansoni, e cosa fa nella vita
Tommaso Paradiso, noto cantante italiano, è innamorato di Carolina Sansoni, sua fidanzata e mamma della loro figlia Anna.
Tommaso Paradiso si sposa, ecco quando. Come ha rivelato Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair Italia, Tommaso Paradiso a breve sposerà la sua compagna Carolina Sansoni.
