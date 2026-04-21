Tommaso Paradiso | il debutto del nuovo tour

Il nuovo tour di Tommaso Paradiso è partito con grandi numeri, regalando ai fan due date consecutive sold out nei Palasport. L’artista, noto per le sue canzoni di successo, ha aperto gli appuntamenti con uno spettacolo intenso e ricco di energia. Le prime date hanno attirato un pubblico numeroso, desideroso di ascoltare dal vivo i brani più amati. La tournée proseguirà in diverse città italiane, con date programmate fino alla fine dell’anno.

Inizia nel segno del successo il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma è in arrivo il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli. Paradiso è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano I Romantici tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita. Queste le date del tour estivo: 14 luglio 2026 – Bassano del Grappa – Bassano Music Park, Parco Ragazzi.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tommaso Paradiso: il debutto del nuovo tour Tommaso Paradiso: debutto travolgente per tour nei Palasport 2026 Notizie correlate Tommaso Paradiso, debutto travolgente del tourDebutto travolgente per il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che, dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma, è in arrivo il 22... Tommaso Paradiso a Napoli: il gran finale del tour al PalapartenopeIl Palapartenope di Napoli ospiterà giovedì 30 aprile la tappa conclusiva del tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso, un evento che segna il culmine... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tommaso Paradiso a Roma, duetto con Franco126 e cori da stadio; Tommaso Paradiso, debutto travolgente del tour; Tommaso Paradiso sceglie Gorizia: mercoledì il debutto del tour nazionale; L'abbraccio di Roma a Tommaso Paradiso, debutto con un doppio sold out. Tommaso Paradiso: il debutto del nuovo tourDopo il doppio sold out a Roma è in arrivo il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano e il 23 all’Inalpi Arena di Torino ... panorama.it Tommaso Paradiso si presenta al Forum: voglio vivere il presente (pur se brutto)Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Juli ha lavorato per anni al fianco di Olly come producer e migliore amico. Adesso debutta da solo con Solito Cinema, un album che mette insieme Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Tredici Pietro e Franco126. Nella nostra videointervista raccont - facebook.com facebook Cori per la #Lazio al concerto, Tommaso #Paradiso ferma tutto: “Mi servono i romanisti, senza non riempio gli stadi” #ASRoma #SerieA x.com