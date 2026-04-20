Tommaso Paradiso debutto travolgente del tour

Il cantante ha inaugurato il suo tour nei Palasport con un debutto che ha attirato numerosi spettatori. Le date hanno registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse del pubblico verso il suo nuovo progetto musicale. La serata ha visto l’esibizione di brani già noti e alcune novità, suscitando entusiasmo tra i presenti. Le prossime tappe del tour sono già state annunciate e aspettano nuovi spettatori.

Debutto travolgente per il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che, dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma, è in arrivo il 22 aprile all’ Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’ Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’ Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, il cantautore romano fa ritorno alla dimensione live più intensa e centrale del suo percorso, dove il rapporto diretto con il pubblico torna protagonista e si riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tommaso Paradiso, debutto travolgente del tour Tommaso Paradiso: debutto travolgente per tour nei Palasport 2026 Notizie correlate Leggi anche: Tommaso Paradiso annuncia il tour estivo Leggi anche: Tommaso Paradiso raddoppia: dai palazzetti al tour estivo 2026 Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tommaso Paradiso a Roma, duetto con Franco126 e cori da stadio; Paradiso conquista Roma: duetto con Franco126 e cori da stadio, è già sold out. L'abbraccio di Roma a Tommaso Paradiso, debutto con un doppio sold outRoma, 20 apr. (askanews) - Debutto travolgente per il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma ... quotidiano.net Tommaso Paradiso, debutto travolgente del tour(LaPresse) Debutto travolgente per il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma è in ... stream24.ilsole24ore.com Tommaso Paradiso presto sposo con la compagna Carolina Sansoni x.com Cori contro Lotito e per la Lazio al concerto di Tommaso Paradiso. Lui esce e risponde: “Se fate cosí…” - facebook.com facebook