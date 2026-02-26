Eurovision? Troppo per me è già tanto Sanremo dice Tommaso Paradiso in gara al Festival con I romantici Il video su Amicait

Tommaso Paradiso commenta con sincerità la sua partecipazione al Festival, dichiarando che per lui già il solo impegno di Sanremo rappresenta una sfida significativa. Rifiuta di concentrarsi sull’Eurovision, affermando di non aver mai avuto interesse né modo di seguirla. La sua presenza nel contesto musicale italiano si concentra esclusivamente su questa importante manifestazione, lasciando intendere che per ora è sufficiente.

«L'Eurovision? Non mi interessa. non so, non l'ho mai visto. Già stare a Sanremo è tanto per me, è un onore avere attenzione, non mi fraintendete ma io sono proprio nato non dalla televisione, io sono nato dai live, dal 2009 con i Thegiornalisti, avevamo anche una band prima che si chiamava i Cosmoradio, io suonavo da quando ho 18 anni in tutte le bettole d'Italia e poi sono arrivato al grande pubblico dalla gavetta vera e non ho mai fatto televisione». «Io sono uno che ai concerti si spoglia, sudo come un pazzo. Io sono uno che piace proprio il live dei concerti, dove posso esprimere.

Tommaso Paradiso in gara al 76esimo Sanremo con il brano "I romantici"

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso in gara con I romantici

