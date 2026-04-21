TITOLO DA RIFARE a a

Alcova, piattaforma dedicata al design nomade, torna a Milano con due nuove aperture. La prima è presso l’Ospedale Militare Baggio, mentre la seconda riguarda l’apertura al pubblico di Villa Pestarini, residenza privata progettata dall’architetto Franco Albini. La piattaforma si concentra su luoghi abbandonati o invasi dalla natura, portando alla luce spazi dimenticati o poco accessibili.

Alcova, la piattaforma di design nomade che esplora luoghi dimenticati, chiusi, e spesso colonizzati dalla natura torna a Milano all’ Ospedale Militare Baggio e apre al pubblico Villa Pestarini di Franco Albini, residenza privata realizzata dal maestro del razionalismo. Due contesti radicalmente diversi – il primo espressione del razionalismo di metà Novecento, il secondo un vasto e complesso sistema istituzionale – fanno da sfondo a un’edizione che si muove tra riscoperta e sperimentazione, ricerca e cultura materiale contemporanea. Alcova presenterà un ampio panorama di talenti internazionali, da marchi affermati e designer indipendenti a prestigiose scuole di design.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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