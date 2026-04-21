Tisg ’blindato’ dal Tribunale Misure protettive per l’azienda

Il tribunale di Firenze ha emesso una decisione che protegge l’azienda di Giovanni Costantino, confermando le misure cautelari a suo favore. Queste misure prevedono il divieto per alcuni creditori di intraprendere specifiche azioni legali contro l’impresa. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le procedure giudiziarie in corso nei confronti dell’azienda. La misura si applica a tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Il tribunale blinda The Italian Sea Group. Il tribunale di Firenze ha confermato le misure protettive nei confronti dell’azienda di Giovanni Costantino vietando ai creditori determinate azioni giuziarie. Le misure erano state chieste nell’ambito della composizione negoziata. In sostanza è stata prevista "l’inibizione temporanea dell’acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, la promozione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, comprese le imbarcazioni attualmente presenti nei cantieri; la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tisg ’blindato’ dal Tribunale. Misure protettive per l’azienda Notizie correlate Aeffe, arriva l’ok del Tribunale. Prorogate le misure protettiveArrivano nuovi sviluppi sul fronte Aeffe, il gruppo attivo nel settore della moda e del lusso al centro da alcuni mesi di una profonda crisi. Aeffe spera nella proroga delle misure protettiveLa giornata di oggi sarà cruciale per Aeffe, la maison di moda fondata da Alberta Ferretti, con quartier generale a San Giovanni.