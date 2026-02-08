Aeffe arriva l’ok del Tribunale Prorogate le misure protettive
Il Tribunale ha dato il via libera alla proroga delle misure protettive per Aeffe, il gruppo di moda e lusso che da mesi attraversa una crisi. Ora l’azienda potrà continuare a operare sotto la tutela dei giudici, mentre si cercano soluzioni per risollevare le sorti del marchio.
Arrivano nuovi sviluppi sul fronte Aeffe, il gruppo attivo nel settore della moda e del lusso al centro da alcuni mesi di una profonda crisi. Nelle scorse ore, il tribunale ha disposto la proroga delle misure protettive e cautelari nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi che coinvolge la capogruppo Aeffe e la controllata Pollini. Il provvedimento è stato adottato dalla giudice Antonella Rimondini, che ha confermato le misure già concesse lo scorso 28 novembre e 30 dicembre, estendendone l’efficacia per ulteriori 120 giorni, fino al 6 giugno. Una decisione che consente alla società di proseguire il percorso già avviato, mantenendo le tutele previste dalla normativa durante la fase di confronto con i creditori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Aeffe tribunale
Aeffe spera nella proroga delle misure protettive
La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per Aeffe, la casa di moda di Alberta Ferretti con sede a San Giovanni.
Prorogate le misure anti-Covid fino alla fine del 2026 a San Pietroburgo
Ultime notizie su Aeffe tribunale
Argomenti discussi: Aeffe, arriva l’ok del Tribunale. Prorogate le misure protettive.
Aeffe, arriva l'ok del tribunale. Prorogate le misure protettiveArrivano nuovi sviluppi sul fronte Aeffe, il gruppo attivo nel settore della moda e del lusso al centro da ... msn.com
Crisi Aeffe, già arrivate 115 lettere di licenziamento170 gli esuberi totali solo nello stabilimento del Riminese. Nuova interpellanza del Pd: Rischio pesanti ricadute su filiera e territorio ... rainews.it
Aeffe, le lettere di licenziamento Continuano ad arrivare le lettere di licenziamento ai dipendenti di Aeffe. I 221 esuberi annunciati diventano volti e storie, soprattutto a San Giovanni, dove sono coinvolti 170 lavoratori, in maggioranza donne. Da mercoledì son facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.