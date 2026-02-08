Aeffe arriva l’ok del Tribunale Prorogate le misure protettive

Il Tribunale ha dato il via libera alla proroga delle misure protettive per Aeffe, il gruppo di moda e lusso che da mesi attraversa una crisi. Ora l’azienda potrà continuare a operare sotto la tutela dei giudici, mentre si cercano soluzioni per risollevare le sorti del marchio.

Arrivano nuovi sviluppi sul fronte Aeffe, il gruppo attivo nel settore della moda e del lusso al centro da alcuni mesi di una profonda crisi. Nelle scorse ore, il tribunale ha disposto la proroga delle misure protettive e cautelari nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi che coinvolge la capogruppo Aeffe e la controllata Pollini. Il provvedimento è stato adottato dalla giudice Antonella Rimondini, che ha confermato le misure già concesse lo scorso 28 novembre e 30 dicembre, estendendone l’efficacia per ulteriori 120 giorni, fino al 6 giugno. Una decisione che consente alla società di proseguire il percorso già avviato, mantenendo le tutele previste dalla normativa durante la fase di confronto con i creditori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

