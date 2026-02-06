La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per Aeffe, la casa di moda di Alberta Ferretti con sede a San Giovanni. L’azienda aspetta una possibile proroga delle misure protettive che le permetterebbero di affrontare meglio le sfide attuali. La decisione arriverà tra poche ore e in molti sono in attesa di conoscere l’esito.

La giornata di oggi sarà cruciale per Aeffe, la maison di moda fondata da Alberta Ferretti, con quartier generale a San Giovanni. Il tribunale di Bologna, infatti, è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di proroga delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi, uno strumento che finora ha consentito al gruppo di negoziare con i creditori al riparo da azioni esecutive. La società ha chiesto un’estensione di 120 giorni fino a inizio giugno, per completare il confronto con il sistema bancario, guidato da Intesa Sanpaolo e dare continuità al piano di risanamento. La decisione del giudice si baserà sulla relazione dell’esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, chiamato a valutare se esistano prospettive concrete di rilancio senza compromettere i diritti dei creditori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeffe spera nella proroga delle misure protettive

Approfondimenti su Aeffe Hope

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Aeffe Hope

Argomenti discussi: Aeffe spera nella proroga delle misure protettive.

Aeffe, depositata istanza di proroga misure protettive e cautelari(Teleborsa) - Aeffe, società leader nel settore del fashion and luxury, informa, con riferimento alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa in relazione alla quale la Società e la ... borsaitaliana.it

Non c’è sabato senza Progetto Buddy!!!! Quanti cani meravigliosi vivono in canile! Tutti hanno diritto a una seconda opportunità! Il canile deve essere solo un luogo di transito e non di permanenza a vita! Grazie a tutti voi che ci aiutate a dare speranza! #qualaz facebook