Durante la tappa di Tangeri della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, gli atleti italiani hanno conquistato posizioni di rilievo nello skeet. Simeone e Pittini sono saliti sul podio, confermando la presenza forte nel settore. La competizione si svolge nella città marocchina, che ospita le prove di questa fase del circuito internazionale.

Un’ottima Italia fa vedere tutto il suo valore sulla pedana di Tangeri, città del Marocco che sta ospitando in questi giorni la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. In occasione della finale dello skeet maschile infatti Domenico Simeone ed Erik Pittini hanno centrato due piazzamenti sul podio, conquistando rispettivamente il secondo ed il terzo posto. Performance d’alto profilo per gli azzurri, già apparsi brillanti in occasione delle fasi di qualifica e sempre al vertice una volta arrivati nello scontro ad otto. Significativo in tal senso quanto fatto da Simeone, molto regolare a seguito di un errore nel terzo terzo colpo trovando poi il giusto ritmo ed incontrando invece qualche difficoltà nel momento in cui la tensione si è fatta più alta, fermandosi così a 2936. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, Simeone e Pittini sul podio nello skeet a Tangeri! Squillo in Coppa del Mondo

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