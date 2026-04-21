Tir lo sciopero in canna | camionisti pronti al blocco totale

Un possibile blocco totale dei camion potrebbe mettere a rischio le forniture di alimentari e beni di prima necessità in diverse zone del paese. I camionisti sono pronti a scendere in strada e fermare i loro veicoli, mentre le trattative per evitare questa misura sono ancora in corso. La situazione rimane tesa, e le parti coinvolte attendono sviluppi nelle negoziazioni in corso.

Arezzo, 21 aprile 2026 – L’ultima mediazione per scongiurare una settimana senza rifornimenti nei supermarket, ai distributori, nelle aziende. I camionisti sono pronti al blocco totale e a livello provinciale sono un migliaio quelli pronti a spegnere il motore dei Tir che ogni giorno attraversano l’Italia per consegnare merce e prodotti. L’ultimo tentativo di dare risposte alle sollecitazioni della categoria degli autotrasportatori, in ginocchio per gli aumenti vertiginosi del costo del gasolio. https:www.lanazione.itarezzocronacacamion-arriva-la-serrata-svuota-4b07c82a Verso il blocco totale dei Tir. Domani a Roma, il d-day al ministero per trovare un punto di incontro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tir, lo sciopero in canna: camionisti pronti al blocco totale Notizie correlate Leggi anche: Carburanti, la rivolta dei camionisti. Venerdì scatta il primo stop dei Tir. Avanti tutta verso il blocco totale Sciopero camionisti, tir fermi per 5 giorni per i prezzi di benzina e dieselAd aprile si apre un fronte degli scioperi dedicato ai trasporti e con motivazione il caro carburante. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Protesta dei tir, camionista investito e ucciso da un'auto sull'A1: sospeso lo sciopero; Lo sciopero dei camion contro i prezzi troppo alti del gasolio è stato sospeso; Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio; Tir fermi in Sicilia e rischio scaffali vuoti nei supermercati, Schifani convoca gli autostrasportatori. Camion fermi con lo sciopero degli autotrasportatori, c’è davvero un’emergenza carburante?Lo sciopero dei tir dovuto al caro gasolio è solo l’ultimo segnale di un settore in affanno: in 10 anni perse oltre 19mila imprese ... quifinanza.it Sciopero Tir, in Puglia allarme per cibo e rifornimentiSciopero Tir in Puglia, Coldiretti lancia l’allarme: prodotti freschi bloccati, costi in aumento e rischi per la spesa dei cittadini. pugliapress.org RE-CALL Sciopero tir, Coldiretti Puglia: “Con 88% del cibo che viaggia su gomma a rischio scaffali e spesa cittadini” Scopri i dettagli https://www.lattacco.it/it/economia/58-imprese-e-mercati/51324-sciopero-tir-coldiretti-puglia-con-88-del-cibo-che-viaggi - facebook.com facebook Tir, il pieno costa 250€ in più: una ditta di trasporti su 5 rischia di chiudere x.com