Carburanti la rivolta dei camionisti Venerdì scatta il primo stop dei Tir Avanti tutta verso il blocco totale

Venerdì i camionisti sono pronti a fermare i loro mezzi in un primo blocco, preparando il terreno per un possibile stop totale. La protesta nasce da crescenti tensioni legate ai costi dei carburanti e alle politiche di settore. In diverse regioni, gli autotrasportatori hanno annunciato di voler mantenere il presidio fino a quando le richieste non saranno ascoltate. La mobilitazione si inserisce in un quadro di manifestazioni che coinvolgono varie categorie di lavoratori.

Una mossa in due tempi, ma l’obiettivo non cambia. I Tir vanno dritti verso la serrata. Venerdì il primo stop che chiama in causa gli autotrasportatori che aderiscono alla sigla Trasporto unito, particolarmente attiva nel sud Italia ma minoritaria rispetto al rassemblement di associazioni di categoria riunite in Unatras. Che hanno scelto lo stesso giorno, venerdi, per convocare un’assemblea nella quale stabilire la tabella di marcia dell’agitazione. "L’orientamento è alla serrata totale, così non possiamo più andare avanti" sbotta Giuseppe Brasini, al timone di un’azienda che conta 22 dipendenti e una trentina di "bisonti" della strada. È intenzionato a tenerli in garage per la data del fermo che sarà decisa nel summit di venerdì.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carburanti, la rivolta dei camionisti. Venerdì scatta il primo stop dei Tir. Avanti tutta verso il blocco totale Leggi anche: Sciopero dei tir per sei giorni contro il caro carburanti, stop ai camionisti e polemica col governo Leggi anche: Carburanti, rincaro insostenibile: verso il blocco dei Tir