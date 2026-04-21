Tim Cook non sarà più il CEO di Apple ma assumerà il ruolo di presidente esecutivo | al suo posto John Ternus

Apple ha comunicato che Tim Cook lascerà la carica di amministratore delegato e assumerà il ruolo di presidente esecutivo. La nomina di sostituto è stata affidata a John Ternus, attualmente responsabile dell’ingegneria hardware dell’azienda. La scelta è stata annunciata lunedì e fa parte di un cambiamento nella direzione dell’azienda. Ternus prenderà il comando operativo a partire da ora.

Lunedì, Apple ha annunciato che Tim Cook non ricoprirà più la carica di CEO dell’azienda: al suo posto John Ternus, responsabile dell’ingegneria hardware. Non si tratta, in ogni caso, di un addio o di un licenziamento: assumerà, anzi, il ruolo di executive chairman (presidente esecutivo). «Cook continuerà a ricoprire il ruolo di CEO per tutta l’estate, lavorando a stretto contatto con Ternus per garantire una transizione senza intoppi. In qualità di presidente esecutivo, Cook fornirà supporto in alcuni aspetti dell’azienda, tra cui i rapporti con i responsabili politici di tutto il mondo», precisa il comunicato della società. Cook, succeduto al co-fondatore di Apple Steve Jobs nel 2011, chiude una stagione che ha portato l’azienda a superare la soglia dei tremila miliardi di dollari di capitalizzazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tim Cook non sarà più il CEO di Apple, ma assumerà il ruolo di presidente esecutivo: al suo posto, John Ternus Notizie correlate Leggi anche: Apple cambia: Tim Cook lascia il ruolo di Ceo, al suo posto scelto John Ternus Leggi anche: Tim Cook non è più il ceo di Apple: al suo posto nominato John Ternus Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tim Cook non sarà più il CEO di Apple; Rivoluzione in casa Apple: Tim Cook non sarà più CEO; Tim Cook lascia la guida di Apple. John Ternus sarà il nuovo CEO; Finisce l’era Tim Cook, John Ternus sarà il nuovo CEO di Apple! Cosa cambierà ora?. Apple, dopo 15 anni finisce l'era di Tim Cook: arriva John TernusRoma, 20 apr. (askanews) - Cambio ai vertici di Apple. Tim Cook non sarà più il ceo; dopo 15 anni sarà sostituito da John Ternus, responsabile hardware ... quotidiano.net Il passo indietro di Tim Cook, il successore di Steve Jobs non è più Ceo di Apple: al suo posto John TernusApple ha annunciato con una nota stampa che il prossimo settembre Tim Cook non sarà più Ceo dell’azienda. Al suo posto John Ternus. Dopo più di 15 anni Cook, successore di Steve Jobs, lascia ... fanpage.it A settembre prenderà il posto di Tim Cook. La sua esperienza e diplomazia saranno cruciali per mantenere l'azienda all'avanguardia tecnologica facebook John Ternus, chi è l’ingegnere chiamato a raccogliere l’eredità di Tim Cook alla guida di Apple x.com