Apple cambia | Tim Cook lascia il ruolo di Ceo al suo posto scelto John Ternus

Apple annuncia un cambiamento nella sua direzione: l’amministratore delegato Tim Cook si dimette dal ruolo a partire dall’1 settembre. Al suo posto, sarà nominato John Ternus, che assumerà la guida dell’azienda. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La notizia ha suscitato attenzione tra gli analisti e gli osservatori del settore tecnologico.

Aria di cambiamento in casa Apple, soprattutto ai vertici dell’azienda. L’amministratore delegato Tim Cook lascerà la sua carica dall’1 settembre. Al suo posto subentrerà John Ternus che fino a oggi era responsabile dell’i ngegneria hardware del gruppo. “È stato il più grande privilegio della mia vita essere l’amministratore delegato di Apple”, ha detto nella nota ufficiale Cook. L’ormai ex Ceo però non lascerà per sempre Cupertino, sede californiana dell’azienda, ma resterà come presidente esecutivo. Il testimone ora passa al 51enne Ternus che Cook definisce un visionario con “l’anima da innovatore “. Arrivato in Apple nel 2001, il nuovo amministratore delegato più che un manager è un tecnico, un ingegnere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Apple cambia: Tim Cook lascia il ruolo di Ceo, al suo posto scelto John Ternus Notizie correlate Apple cambia guida: Tim Cook lascia il ruolo di CEO, arriva John TernusABBONATI A DAYITALIANEWS Svolta ai vertici di Cupertino Importante cambio al vertice in casa Apple: Tim Cook lascerà il ruolo di amministratore... Leggi anche: Tim Cook non è più il ceo di Apple: al suo posto nominato John Ternus Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tim Cook non sarà più il CEO di Apple; Apple, cambio al vertice: John Ternus nuovo ceo, Tim Cook diventa presidente esecutivo; Apple cambia guida: Tim Cook lascia il ruolo di Ceo a John Ternus; Apple, cambio al vertice: Tim Cook lascia a settembre, John Ternus sarà il nuovo CEO. Apple cambia tutto: Tim Cook lascia il trono, John Ternus nuovo CEO da settembreApple ha annunciato una storica transizione: Tim Cook diventerà presidente esecutivo, mentre John Ternus sarà il nuovo CEO dal 1° settembre 2026. Johny Srouji, invece, assume il ruolo di chief hardwar ... hwupgrade.it Apple annuncia il cambio al vertice: John Ternus succederà a Tim Cook come CEO dal 1° settembreEra uno dei segreti peggio custoditi della Silicon Valley. Per anni, la domanda non è stata se Tim Cook avrebbe lasciato Apple Inc. (AAPL), ma quando lo avrebbe fatto. Ora, con la conferma ufficiale c ... it.benzinga.com Dopo 25 anni di carriera con Apple è arrivata l'investitura. Dal primo settembre prenderà il posto di Tim Cook facebook Largo ai giovani: Tim Cook lascia, John Ternus sarà il CEO di Apple x.com