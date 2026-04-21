Il 1° settembre 2026, l’ingegnere John Ternus assumerà il ruolo di amministratore delegato di Apple, sostituendo ufficialmente Tim Cook. La comunicazione è stata rilasciata dall’azienda di Cupertino, che ha confermato il passaggio di testimone dopo quindici anni di gestione di Cook. Ternus, conosciuto per il suo ruolo nel settore ingegneristico, sarà chiamato a guidare l’azienda in una fase di transizione importante.

Il 1° settembre 2026 John Ternus diventerà il nuovo CEO di Apple. Lo ha annunciato ufficialmente la stessa azienda di Cupertino con un comunicato stampa che chiude un ciclo lungo 15 anni e apre una delle fasi più incerte e potenzialmente più entusiasmanti nella storia della Mela. Tim Cook assumerà il ruolo di executive chairman, restando a bordo per garantire una transizione ordinata fino alla fine dell’estate. È il primo cambio al vertice dal 2011, quando Cook stesso arrivò al posto di Steve Jobs, poche settimane prima della morte del cofondatore. La tempistica è tutt’altro che casuale. La notizia arriva appena tre settimane dopo i grandi festeggiamenti per il 50° anniversario di Apple, fondata il 1° aprile 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne in un garage di Los Altos, California.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chi è John Ternus, l’ingegnere che deve riportare l’anima di Steve Jobs in Apple (e sostituisce Tim Cook)

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