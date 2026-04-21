Thuram a Mediaset | Stasera è una sfida importantissima Ecco cosa dobbiamo fare…

A pochi minuti dall’inizio della partita tra Inter e Como, il difensore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Mediaset, sottolineando l’importanza della sfida in programma. Ha spiegato quali aspetti devono essere curati e ha condiviso alcuni pensieri sulla concentrazione necessaria per affrontare l’incontro. Le sue parole sono state trasmesse poco prima del fischio d’inizio, mentre i giocatori si preparavano a scendere in campo.

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