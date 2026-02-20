Conferenza stampa Di Francesco | L’Inter è praticamente imbattibile ecco cosa dobbiamo fare per avere una possibilità Su Banda…

Il tecnico del Lecce, Di Francesco, ha spiegato che affrontare l’Inter è molto difficile, perché la squadra nerazzurra ha vinto quasi tutte le partite. Durante la conferenza, ha sottolineato che per competere bisogna migliorare la fase difensiva e sfruttare meglio le occasioni offensive. Ha anche accennato alle qualità di Banda, che può fare la differenza. La sfida si giocherà domani pomeriggio allo stadio. I tifosi attendono con ansia questo incontro.

Inter News 24 Conferenza stampa Di Francesco: il tecnico del Lecce ha presentato la sfida di domani pomeriggio contro l'Inter. Le dichiarazioni. Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida di domani contro l'Inter, gara valida per la 26seiesima giornata di Serie A: PAROLE – « Non sono molto bravo a dipingere. Deve dare continuità di prestazioni e di risultati. Viviamo di risultati quindi dobbiamo continuare a mantenere costanza. A partire da domani. Incontreremo una squadra tra virgolette infastidita dalla sconfitta di Champions, mente in campionato sta dimostrando di essere quasi imbattibile, difficile da affrontare e che ha tante soluzione.