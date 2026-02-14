Hiljemark post Pisa-Milan | Tatticamente partita fantastica Abbiamo dormito in due occasioni e preso due gol

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha commentato dopo la partita contro il Milan, che si è conclusa con una sconfitta per i toscani, a causa di due errori difensivi che hanno permesso agli avversari di segnare. Durante la trasmissione su 'DAZN', ha detto che la sua squadra ha giocato bene dal punto di vista tattico, ma ha perso due volte la concentrazione in momenti chiave, portando a due gol subiti. La partita si è disputata davanti a circa 8.000 spettatori alla 'Cetilar Arena' di Pisa, e Hiljemark ha sottolineato come i nerazzurri abbiano affrontato con determin