Hiljemark post Pisa-Milan | Tatticamente partita fantastica Abbiamo dormito in due occasioni e preso due gol
Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha commentato dopo la partita contro il Milan, che si è conclusa con una sconfitta per i toscani, a causa di due errori difensivi che hanno permesso agli avversari di segnare. Durante la trasmissione su 'DAZN', ha detto che la sua squadra ha giocato bene dal punto di vista tattico, ma ha perso due volte la concentrazione in momenti chiave, portando a due gol subiti.
Oscar Hiljemark, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Tatticamente una partita fantastica, ma abbiamo dormito in due situazioni e contro il Milan prendi gol. Abbiamo fatto un primo tempo sofferto con la palla ma bene a livello difensivo, ne sono contento. Nel secondo tempo meglio, soprattutto fino all'1-1". Cosa ti ha soddisfatto stasera e cosa meno? "Stiamo migliorando nelle fasi di gioco all'interno della partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
