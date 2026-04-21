Il prossimo 22 maggio sarà disponibile su Amazon Prime Video la prima stagione di The Fifty, un nuovo reality show che mette alla prova 50 personaggi del mondo dello spettacolo attraverso prove di resistenza fisica e mentale. Durante le prime anticipazioni, si sono verificati momenti inaspettati, tra cui una concorrente rimasta sorpresa da una scena e un bacio tra due partecipanti che ha attirato l’attenzione.

Il prossimo 22 maggio uscirà su Amazon Prime Video la prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show che vede 50 concorrenti del mondo dello spettacolo mettersi in gioco in sfide mentali e fisiche. I canali social della piattaforma hanno lanciato il primo promo del programma che si annuncia ricco di trash, passioni e di scontri. Nel trailer infatti è possibile vedere alcuni concorrenti prendere parte a The Fifty come Paola Caruso, Shaila Gatta, Helena Prestes e Federico Fusca. Proprio la Bonas di Avanti un altro ha già fatto parlare dopo che è stata vista baciare appassionatamente Giancarlo Danto nel promo. Una relazione durata poco come rivelato dall'uomo a Lorenzo Pugnaloni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The Fifty, prime anticipazioni: Helena Prestes spiazzata, Paola Caruso bacia un concorrente

Notizie correlate

Helena Prestes concorrente di The Fifty: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo reality showHelena Prestes tornerà preso in televisione come concorrente di un nuovo reality show.

Leggi anche: Helena Prestes, rotto il silenzio su The Fifty: le prime dichiarazioni

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: The 50, un nuovo reality game in arrivo su Prime Video. Il trailer; The 50 Italia: svelati trailer e data di uscita del nuovo reality game Prime Video in cui a vincere è uno spettatore; The 50 Italia, il reality dove a vincere sarà uno spettatore: nel cast c’è anche una livornese; Helena Prestes, anticipazioni prime parole dette a The 50: 'Dove sono finita?'.

The fifty, anticipazioni Rosica: 'A Helena mancava Javier, Shaila ha litigato con tutti'Stando a quello che si legge sul web, il 22 settembre si sarebbero concluse le registrazioni della prima edizione italiana di The fifty, un reality che sarà trasmesso su Prime Video la prossima ... it.blastingnews.com

#THE FIFTY CON #HELENAPRESTES E ANTONELLA ELIA ARRIVA SU PRIME VIDEO: C'E' LA DATA > https://www.ilsipontino.net/the-fifty-con-antonella-elia-e-helena-prestes-arriva-su-prime-video-ce-la-data-dinizio/ facebook