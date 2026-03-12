Helena Prestes, influencer brasiliana, ha rotto il silenzio su The Fifty e ha annunciato il suo ritorno in televisione. La sua partecipazione al Grande Fratello, conclusa con il raggiungimento della finale, è stata un punto di svolta nella sua carriera. Prestes ha condiviso le sue prime dichiarazioni pubbliche su questo nuovo impegno, che la vedrà protagonista di un nuovo progetto televisivo.

Helena Prestes continua a far parlare di sé. L'influencer brasiliana tornerà molto presto in televisione dopo la partecipazione un anno fa al Grande Fratello dove ha raggiunto la finale. La 35enne di San Paolo sarà tra le concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show in programma prossimamente su Amazon Prime Video. Proprio la compagna di Javier Martinez ha rotto il silenzio in merito a questo nuovo impegno televisivo nel corso di una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: "Avete visto che su Amazon Prime? E' uscita la notizia. Ho visto che vi è piaciuto tantissimo.

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, rotto il silenzio su The Fifty: le prime dichiarazioni

