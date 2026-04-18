Helena Prestes concorrente di The Fifty | tutto quello che c’è da sapere sul nuovo reality show

Helena Prestes, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, tornerà in televisione come concorrente di un nuovo reality show. La modella brasiliana sarà protagonista di The Fifty, un programma che sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. La sua presenza nel format è stata confermata dagli organizzatori, senza ulteriori dettagli sui concorrenti o sulla data di inizio della trasmissione.

Helena Prestes tornerà preso in televisione come concorrente di un nuovo reality show. Dopo l'esperienza di successo al Grande fratello, la modella brasiliana sarà protagonista di The Fifty, il nuovo programma in uscita prossimamente su Amazon Prime Video. La donna insieme ad altri 49 concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo si sfideranno in prove fisiche e mentali all'interno di un' Arena sotto gli occhi di un Leone. I concorrenti che vinceranno le sfide potranno mandare a rischio eliminazione i perdenti. 10 episodi in totale che vedranno Helena Prestes insieme ad altri volti tv come Francesca Cipriani, Shaila Gatta ed Edoardo Tavassi sfidarsi per vincere un montepremi finale in buoni acquisto che verrà devoluto ad uno spettatore di The Fifty.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes concorrente di The Fifty: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo reality show Multi SubShe Tried to Kill the Emperor… Then Switched Bodies with Him! Notizie correlate Leggi anche: "Mai Molar", tutto quello che c'è da sapere sul primo docu-reality italiano dedicato al volley Anche meno: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Max AngioniAnche meno: anticipazioni e streaming dello show di Max Angioni Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Anche... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Helena Prestes in Spagna: arriva un gesto per Javier Martinez; Helena Prestes spiega l’assenza dai social: dove si sta dirigendo; Helena Prestes: la nota ufficiale dell’ex vip; Helena Prestes, successo per la nuova campagna: le foto sulle riviste e sui bus di Milano. Helena Prestes, dura risposta agli hater: 'Trascuro il cane? Parlate a vanvera, ignoranti'In queste ore Helena ha deciso di replicare a chi ha giudicato il suo rapporto con Amy, il cane che è nella sua vita da molti anni ... it.blastingnews.com Piccolo imprevisto per Helena Prestes: E’ un casino, l’accadutoHelena Prestes è solita aggiornare i fans tramite i suoi canali social. In queste ore, l'ex concorrente del Grande fratello è rimasta vittima di un ... ilsipontino.net La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez non potrebbe andare meglio e a provarlo sarebbero anche alcune confidenze che la 35enne ha fatto ai fan in live su TikTok. Nonostante i mille impegni di lavoro che la aspettano, la modella ha svelato ch - facebook.com facebook