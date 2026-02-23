Sanremo la street art omaggia i conduttori | il festival diffuso

Un murales raffigura i conduttori di Sanremo, creato per celebrare il festival e il suo stile innovativo. La street art, realizzata a pochi passi dalla statua di Mike Bongiorno, trasmette un messaggio di vicinanza tra artisti e cittadini. La scena si inserisce nel progetto di trasformare le vie della città in un’esposizione aperta e partecipata. La pittura si distingue per i colori vivaci e i dettagli realistici.

Per le strade di Sanremo è comparso un murales che ritrae i co-conduttori del festival, a pochi passi dalla statua di Mike Bongiorno La città di Sanremo è in fermento per il festival, tutto prende forma e nel frattempo la cittadina torna a vivere, ad essere strapiena di gente. I ristoratori e gli albergatori sorridono, mentre i residenti si sentono un po’ accerchiati dalla troppa gente. Nel frattempo c’è chi però vuole omaggiare il festival di Carlo Conti e questa mattina è comparso un murales per celebrare sia il direttore artistico sia coloro che lo affiancheranno. Così, a pochi metri dall’Ariston, lì dove si trova la statua di Mike Bongiorno – a cui gli artisti battono il 5 per avere un bonus al Fantasanremo- è comparso un murales dedicato a questa edizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo 2026, la guida al Festival: cantanti e canzoni, conduttori, ospiti e regolamento delle cinque serateSanremo 2026 si svolge a causa della ripresa del festival dopo due anni di pausa, portando grandi novità.

Sanremo 2026: calendario, cantanti e conduttori del festival d’alta quotaIl Festival di Sanremo torna nel 2026 e si svolgerà in alta quota.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo prima del sipario, l'attesa è già spettacolo; A Sanremo il murale dedicato a Conti, Pausini e ai co conduttori del Festival; La migliore città al mondo per la street art; Pinsa Di Marco al Festival di Sanremo 2026 con Chef Ruben.

SANREMO | Un murale firmato J Sale Art è spuntato a Sanremo in una stradina a pochi metri dal teatro Ariston. Protagonisti dell'opera di street art Carlo Conti, Laura Pausini e la squadra dei co-conduttori del Festival: Achille Lauro, Can Yaman, Irina Shayk e - facebook.com facebook

SANREMO | Un murale firmato J Sale Art è spuntato a Sanremo in una stradina a pochi metri dal teatro Ariston. Protagonisti dell'opera di street art Carlo Conti, Laura Pausini e la squadra dei co-conduttori del Festival: Achille Lauro, Can Yaman, Irina Shayk e x.com