Samuel Art ha ricevuto il premio Radici d’Abruzzo e omaggia i pescatori pescaresi

Samuel Art, nome d’arte di Gabriele Sichetti, ha ricevuto il premio “Radici d’Abruzzo” lo scorso 24 gennaio. Durante la cerimonia, il cantante ha omaggiato i pescatori di Pescara, dedicando loro parole di stima e riconoscenza.

Samuel Art, all’anagrafe Gabriele Sichetti, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Si tratta del premio “Radici d’Abruzzo”, del quale è stato insignito lo scorso 24 gennaio. Il premio celebra le personalità che, con impegno e talento, hanno contribuito a portare in alto la regione in ambiti fondamentali, come cultura, sport, volontariato, ambiente, musica, cinema, imprenditoria, politica e molto altro ancora. Il premio è stato realizzato dall’ente Endas Abruzzo e dal presidente Simone D’Angelo con il professore e critico d'arte Massimo Pasqualone. Intanto, Samuel Art ha lasciato un nuovo segno nel cuore di Pescara, un omaggio ai pescatori locali.🔗 Leggi su Ilpescara.it

