Negli ultimi tempi si è tornati a parlare della selezione dei docenti, con un focus particolare sui test psicoattitudinali. Secondo una recente indagine, circa il 90% degli studenti sostiene che per ottenere un incarico come insegnante non siano sufficienti i titoli di studio e i concorsi tradizionali. Questa richiesta riflette una richiesta di valutazioni più approfondite prima di entrare in cattedra, mentre il dibattito sulla qualità dell’istruzione continua a essere al centro del confronto pubblico.

Il dibattito sulla qualità dell’insegnamento torna al centro dell’attenzione, spinto da un dato che difficilmente passa inosservato: per la stragrande maggioranza degli studenti, per salire in cattedra non bastano più titoli e concorsi. Serve qualcosa in più, legato non tanto alle conoscenze quanto alla capacità di gestire persone, situazioni e tensioni quotidiane. A evidenziarlo è un sondaggio realizzato da Skuola.net sui propri canali social, che ha coinvolto circa 780 tra studenti delle scuole superiori e universitari. Il risultato è netto: il 90% degli intervistati si dice favorevole all’introduzione di test psicoattitudinali per chi vuole diventare docente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Test psicoattitudinali per i docenti: 9 studenti su 10 li pretendono

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