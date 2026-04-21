Test e sensibilizzazione un servizio straordinario davanti al Vox di Nonantola

Nella serata di venerdì 17 aprile 2026, la Polizia Locale dell'Unione del Sorbara ha organizzato un servizio di test e sensibilizzazione davanti alla discoteca Vox di Nonantola. L’intervento ha visto la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e di un’associazione locale, con l’obiettivo di promuovere corretti comportamenti e garantire la sicurezza durante l’evento. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata nel punto di accesso al locale.