Test e sensibilizzazione un servizio straordinario davanti al Vox di Nonantola
Nella serata di venerdì 17 aprile 2026, la Polizia Locale dell'Unione del Sorbara ha organizzato un servizio di test e sensibilizzazione davanti alla discoteca Vox di Nonantola. L’intervento ha visto la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e di un’associazione locale, con l’obiettivo di promuovere corretti comportamenti e garantire la sicurezza durante l’evento. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata nel punto di accesso al locale.
Nella serata di venerdì 17 aprile 2026, la Polizia Locale dell'Unione del Sorbara ha coordinato un servizio straordinario in occasione di un evento presso la discoteca Vox, mettendo in campo un’azione condivisa che ha visto il coinvolgimento diretto dell’Arma dei Carabinieri, dell’Associazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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