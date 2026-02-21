LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Marini sale in vetta davanti a Bagnaia 4° Bezzecchi davanti a Marquez
Marco Bezzecchi ha conquistato il miglior tempo nel test MotoGP di Buriram 2026, facendo registrare un giro in 1:30.500. Luca Marini, invece, ha ottenuto il secondo miglior tempo, scavalcando Bagnaia e dimostrando un buon ritmo. Marquez si è rimesso in pista con una velocità di 1:31.048, cercando di migliorare le sue prestazioni. I piloti continuano a spingere per affinare i loro tempi prima dell’inizio della stagione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.03 Di nuovo in azione Marc Marquez che riparte in 1:31.048 e 1:30.948. Marini vola! Record nel T1 per 105 millesimi, si conferma al T2 per 239 quindi arriva al T3 con 100. Il pilota della Honda chiude in 1:29.840 ed è primo!! 88 millesimi su Bagnaia. 06.00 Dopo 2 ore di sessione comanda Pecco Bagnaia in 1:29.928 con 24 millesimi su Acosta e 141 su Bezzecchi. Quarto Marc Marquez a 223 millesimi, quinto Marini a 229 davanti Morbidelli a 357 e Di Giannantonio a 415, ottavo Ogura a 548, nono Alex Marquez a 618, decimo Martin a 843. 05.57 Bezzecchi prosegue e piazza il record nel T2 per 164 millesimi.🔗 Leggi su Oasport.it
