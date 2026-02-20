Alzheimer test del sangue possono prevedere l’inizio dei sintomi

Un nuovo studio ha scoperto che un semplice test del sangue può indicare quando una persona potrebbe sviluppare i primi segnali di Alzheimer. La scoperta è stata fatta dopo aver analizzato i livelli di alcune proteine nel sangue di pazienti a rischio. Questo metodo permette di individuare precocemente la malattia, prima che compaiano i sintomi evidenti. La ricerca apre strade importanti per diagnosi più rapide e interventi tempestivi. La possibilità di monitorare i cambiamenti biologici senza ricorrere a esami complessi rappresenta un passo avanti significativo.

(Adnkronos) – Con un esame del sangue si può prevedere quando una persona rischia di manifestare i primi sintomi di Alzheimer. Lo suggerisce uno studio condotto dai ricercatori della Washington University (WashU) School of Medicine di St. Louis, pubblicato su 'Nature Medicine'. Gli scienziati hanno dimostrato che i loro 'modelli-orologio' sono in grado di predire.

Domenico Praticò: “un esame del sangue può prevedere l’Alzheimer anni prima”Il dottor Domenico Praticò ha annunciato che un semplice esame del sangue può individuare l’Alzheimer in anticipo.

