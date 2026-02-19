Domenico Praticò | un esame del sangue può prevedere l’Alzheimer anni prima

Il dottor Domenico Praticò ha annunciato che un semplice esame del sangue può individuare l’Alzheimer in anticipo. La scoperta deriva da studi recenti condotti presso il suo laboratorio, dove ha osservato marcatori biologici associati alla malattia. Questa tecnica potrebbe permettere di identificare i soggetti a rischio molti anni prima che si manifestino i primi sintomi. La ricerca apre nuove possibilità per intervenire tempestivamente e migliorare le cure. La comunità scientifica attende ora ulteriori conferme di queste scoperte.

Un importante annuncio nel campo della ricerca sull'Alzheimer: secondo il dottor Domenico Praticò, luminare della scienza e autore dello studio, un semplice esame del sangue potrebbe presto consentire di prevedere quando una persona inizierà a manifestare i sintomi della malattia, anni prima della comparsa dei primi problemi di memoria. Il modello sviluppato dai ricercatori si basa sulla misurazione della proteina p-tau217, presente nel plasma, la parte liquida del sangue. I livelli di questa proteina consentono di stimare l'età in cui la malattia potrebbe iniziare a manifestarsi. Secondo il dottor Praticò, la possibilità di una diagnosi precoce rappresenta un passo fondamentale: individuare l'Alzheimer in fase iniziale aumenta significativamente le possibilità di successo dei futuri trattamenti.