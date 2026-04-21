Tesla invade il Texas | i Robotaxi arrivano a Dallas e Houston

Tesla ha annunciato l’arrivo dei suoi veicoli autonomi per il servizio di ridesharing nelle città di Dallas e Houston, nel Texas. Le auto senza conducente sono state messe a disposizione degli utenti in queste due aree, segnando un’espansione del progetto di Robotaxi dell’azienda. La società sta portando avanti questa iniziativa per offrire un’opzione di mobilità senza conducente anche in queste città.

Tesla sta estendendo il raggio d’azione dei suoi veicoli autonomi per il rideshare, portando il servizio di Robotaxi nelle città di Dallas e Houston nel Texas. L’annuncio, giunto tramite un post sulla piattaforma X durante lo scorso fine settimana, segna una nuova tappa nell’espansione della flotta dopo il debutto avvenuto ad Austin nel giugno del 2025. Le mappe condivvise dall’azienda di Elon Musk delineano aree di copertura specifiche e più circoscritte rispetto alla precedente distribuzione ad Austin. A Houston, i passeggeri potranno usufruire del servizio nella zona nord-occidentale, puntando verso i quartieri di Willowbrook e Jersey Village.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesla invade il Texas: i Robotaxi arrivano a Dallas e Houston Notizie correlate Tesla invade il Texas: i Robotaxi senza guida sbarcano a Dallas e HoustonLe strade del Texas si arricchiscono di nuovi veicoli autonomi, mentre Tesla estende il proprio servizio di Robotaxi a Dallas e Houston. Tesla dice addio alle ammiraglie per fare spazio a umanoidi e robotaxi. Elon Musk: “E’ il momento giusto”Tesla si prepara a voltare pagina in modo radicale, come riporta il sito specializzato Autonews. Una raccolta di contenuti Si parla di: Tesla invade il Texas | i Robotaxi senza guida sbarcano a Dallas e Houston. Tesla lancia il suo servizio di robotaxi in Texas: solo i super-fan dell'azienda di Elon Musk invitati a provarloL'attesa è finalmente terminata. Ora anche Tesla si avventura per le strade statunitensi con il proprio servizio di taxi a guida autonoma. Domenica 22 giugno i primi veicoli hanno solcato le strade di ... corriere.it Tesla taglia il 22% dei dipendenti nella gigafactory in Texas nel 2025La gigafactory di Tesla ad Austin, in Texas, ha registrato un significativo ridimensionamento della sua forza lavoro nel 2025. Il numero di dipendenti è diminuito da 21.191 a 16.506, segnando un calo ... it.blastingnews.com