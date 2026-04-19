Tesla invade il Texas | i Robotaxi senza guida sbarcano a Dallas e Houston

Le strade di Dallas e Houston vedono ora l’arrivo di veicoli autonomi, con Tesla che ha ampliato il proprio servizio di Robotaxi in queste città del Texas. I veicoli senza conducente sono stati introdotti nelle aree urbane, segnando un nuovo passo nella diffusione dei mezzi di trasporto automatizzati. La presenza di questi veicoli si aggiunge alle altre iniziative dell’azienda nel settore dei mezzi senza conducente.

Le strade del Texas si arricchiscono di nuovi veicoli autonomi, mentre Tesla estende il proprio servizio di Robotaxi a Dallas e Houston. La novità è stata confermata attraverso un breve filmato sui social che mostra le vetture in movimento senza alcun conducente o supervisore umano al posto di guida, segnando un ulteriore passo nella strategia di espansione della compagnia negli Stati Uniti. L’espansione texana tra dati di flotta e sicurezza stradale. Il nuovo dispiegamento nelle aree di Dallas e Houston porta il numero di città coperte dal servizio robotizzato a tre, considerando anche Austin, dove l’operatività senza conducenti di sicurezza era già iniziata nel gennaio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesla invade il Texas: i Robotaxi senza guida sbarcano a Dallas e Houston Notizie correlate Tesla dice addio alle ammiraglie per fare spazio a umanoidi e robotaxi. Elon Musk: “E’ il momento giusto”Tesla si prepara a voltare pagina in modo radicale, come riporta il sito specializzato Autonews. A Houston il derby con Dallas, vincono ancora Charlotte e MinnesotaCooper Flagg va oltre i 30 punti per la quinta volta in stagione ROMA - In Nba, nel derby texano vince sempre chi gioca in casa: è la settima volta... Una raccolta di contenuti Tesla taglia il 22% dei dipendenti nella gigafactory in Texas nel 2025La gigafactory di Tesla ad Austin, in Texas, ha registrato un significativo ridimensionamento della sua forza lavoro nel 2025. Il numero di dipendenti è diminuito da 21.191 a 16.506, segnando un calo ... it.blastingnews.com Tesla lancia il suo servizio di robotaxi in Texas: solo i super-fan dell'azienda di Elon Musk invitati a provarloL'attesa è finalmente terminata. Ora anche Tesla si avventura per le strade statunitensi con il proprio servizio di taxi a guida autonoma. Domenica 22 giugno i primi veicoli hanno solcato le strade di ... corriere.it