Tesla chiude la produzione delle Model S e Model X. La decisione, annunciata da Elon Musk, punta a liberare spazio nello stabilimento di Fremont, in California. A partire dal prossimo trimestre, l’azienda americana si concentrerà su nuove tecnologie, come i robot Optimus e i robotaxi, lasciando temporaneamente da parte le ammiraglie di lusso. Musk spiega che è il momento di cambiare rotta e puntare sul futuro, anche se questo significa rinunciare a modelli storici. La mossa sorprende gli addetti ai lavori e i clienti, che vedono un cambio di strategia deciso e

Tesla si prepara a voltare pagina in modo radicale, come riporta il sito specializzato Autonews.com. A partire dal prossimo trimestre, la casa americana interromperà la produzione di Model S e Model X per liberare spazio nello stabilimento di Fremont, in California, dove sorgerà una linea dedicata all’assemblaggio di Optimus, il robot umanoide su cui Elon Musk punta per il futuro dell’azienda. L’annuncio segna la fine di un’era. La Model S, lanciata nel 2012, è stata la prima berlina elettrica di grande serie capace di imporsi per autonomia, prestazioni e design, contribuendo in modo decisivo alla fama globale di Tesla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tesla dice addio alle ammiraglie per fare spazio a umanoidi e robotaxi. Elon Musk: “E’ il momento giusto”

Approfondimenti su Tesla Model

Tesla rallenta i suoi progetti di robotaxi e robot umanoidi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

NEW UPDATE! Tesla Cybertruck & Cybercab Robotaxi INSANE ! Elon Musk SHOCKED !

Ultime notizie su Tesla Model

Argomenti discussi: Mercato europeo. Un'auto nuova su cinque è elettrica: addio supremazia Tesla; Tesla Model S e Model X addio, stop alla produzione: si fa spazio per Optimus; Crollano i conti della Tesla: meno 61% nel quarto trimestre; Tesla Model S e Model X addio, Elon Musk annuncia la fine: al loro posto i robot.

Addio alle Tesla Model S e Model X: cosa succede oraStop alle linee produttive dal secondo trimestre 2026: le vendite sono in calo ed è meglio produrre robot. Ma c'è un ma ... msn.com

Tesla: stop a Model S e X, focus sul robot OptimusL’addio ai Model S e X è il simbolo di un passaggio di paradigma. Non più la potenza elettrica delle auto premium, bensì l’intelligenza incarnata dei robot umanoidi. Tesla cambia pelle, e con essa ... it.blastingnews.com

Il peso della politica su Tesla: perché l’attivismo di Elon Musk spaventa i mercati - facebook.com facebook

X di Elon #Musk ha subito un crollo del 58% dei ricavi nelle attività nel Regno Unito durante il 2024. Segno di un altro anno complicato per l’azienda. Leggi l'articolo completo online al link fortuneita.com/2026/01/28/x-n… x.com