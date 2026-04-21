Nel novembre del 1969, il quotidiano annunciò che Terzani avrebbe lasciato l’Italia per coprire la guerra in Vietnam. L’autore si sarebbe trasferito nel paese asiatico, dove avrebbe scritto di un conflitto che aveva portato lutti e perdite in ogni famiglia. La sua presenza in Vietnam avrebbe portato con sé uno sguardo diretto e personale su un conflitto che coinvolgeva milioni di persone.

, assunto dal nostro quotidiano nel novembre del 1969, sarà corrispondente dal Vietnam. Quando lavorava per Der Spiegel, dirà: "Tutti i grandi di quel tempo lavoravano al “Giorno”, Bocca, Pansa, Valli e tanta gente brava, per cui io mi trovavo in mezzo a persone che conoscevano bene il loro mestiere". Il 23 gennaio 1973 spedisce il suo reportage a due giorni dalla firma dell’accordo di pace. Fra qualche ora al massimo ci sarà il cessate il fuoco. Che cosa succederà in quel momento, specie nelle campagne, che il governo dichiara di controllare quasi completamente, ma che si dice siano state profondamente infiltrate dai vietcong? Come reagirà...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terzani in Vietnam. Pace di sangue: in ogni famiglia un nome e un lutto

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«Convertiamoci alla pace di Cristo! Facciamo udire il grido di pace che sgorga dal cuore! Per questo, invito tutti a unirsi a me nella Veglia di Preghiera per la Pace che celebreremo qui nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». Papa Leone XIV x.com