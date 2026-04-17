Leandro Manfrini e Tiziano Terzani inviati speciali in guerra e pace

In questo periodo di notizie legate a conflitti in diverse parti del mondo, è stato pubblicato un libro dedicato a due giornalisti che hanno coperto le guerre del passato, in particolare quella del Vietnam. I loro racconti si concentrano su eventi bellici e sui tentativi di trovare segnali di speranza e di pace attraverso le loro testimonianze. Le loro esperienze rappresentano un approfondimento sulla copertura di conflitti armati e sul loro ruolo nel giornalismo internazionale.

In questi giorni di foschi scenari di guerre che dominano le cronache del mondo, è uscito un libro su due reporter che scrivendo di guerre, soprattutto quella del Vietnam, cercavano anche ostinatamente spiragli di pace e di speranza per l’umanità. Titolo: “Leandro Manfrini e Tiziano Terzani – Inviati speciali in guerra e pace”, edizioni Villadiseriane. Abbiamo chiesto all’autore Giuseppe Zois una presentazione e una testimonianza quanto mai attuale sulle guerre, che Terzani paragona alle “nuove stragi degli innocenti”. Punto di partenza: “Quel giorno, il 10 settembre finì una certa idea di normalità per il pianeta terra”. Il nuovo corso della storia iniziava l’11 settembre.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate "Come un fiume" - l'ultimo viaggio di Tiziano TerzaniCOME UN FIUME, in scena al Teatro Manzoni domenica 12 aprile, è un viaggio nell'Himalaya interiore di Tiziano Terzani: non la biografia di un eroe,... Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani”Arezzo, 19 marzo 2026 – Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani” Con un investimento complessivo di 560 mila euro.