L’album del Festival Pace gaffe e famiglia Nel nome di mamma e papà

Durante il Festival si sono susseguite esibizioni, momenti di spettacolo e alcune gaffe che hanno attirato l'attenzione del pubblico. Tra gli eventi principali, un omaggio a un noto presentatore è stato riproposto con video e frammenti, mentre il focus si è concentrato anche su temi familiari e di pace. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi artisti e personaggi, lasciando un ricordo di momenti condivisi e riflessioni.

Cosa resterà di questi giorni attenti? Piccolo riassunto per i più distratti. PIPPO PIPPO Doveroso omaggio a Baudo, più volte evocato anche con video e frammenti. Nostalgia canaglia. VIVA LA REPUBBLICA Invitata sul palco Gianna Pratesi, 105 anni, che nel 1946 votò per la Repubblica, prima volta ammesse anche le donne. Sorelle d'Italia. ARIA DI FAMIGLIA La famiglia, ossessione italiana, non poteva non essere centrale anche al Festival. Serena Brancale dedica la canzone alla mamma scomparsa e per dirigere l'orchestra sceglie la sorella Nicole, Carlo Conti e Laura Pausini citano di continuo i figli, Tredici Pietro porta sul palco il padre...