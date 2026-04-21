Terza il Cervia under 21 lascia i piani alti

Il campionato di Terza categoria si è concluso con i playoff ormai alle porte. Nel girone A, il Cervia United Under21 si è dovuto accontentare del nono posto dopo la sconfitta per 1-0 contro Marradi. La squadra si è trovata davanti al Sant’Alberto, che ha ottenuto la meglio negli scontri diretti, con risultati di 2-2 e 2-1. La squadra under 21 non ha quindi raggiunto le fasi finali della competizione.

Concluso il campionato di Terza e definiti i playoff, dai quali resta fuori, nel girone A, il Cervia United Under21, sconfitto 1-0 a Marradi e scivolato al 9º posto, superato dal Sant’Alberto, in vantaggio (2-2 e 2-1) negli scontri diretti. Nel girone B, il Biancanigo conquista l’ambito terzo posto. Programma playoff. Girone A (quarti): Marradese-Sant’Alberto, Sal. Romagna-L. Adriano, R. Mamante-Atl. Lugo. Già qualificata: Pol. Camerlona. Girone B (quarti): Biancanigo-Faenza U23, Compagnia dell’Albero-Prada, Jcr Juvenilia-Villanova. Già qualificata: Sp. Lugo. Risultati (26ª giornata). Girone A: Atlas-Lido Adriano 1-2, Coyotes-Cral Mattei 1-0, Marradese-Cervia Utd U21 1-0, Sant’Alberto-Giovecca 3-1, Saline Romagna-Real Mamante 0-1, Stella Azzurra-Atletico Lugo 0-1, Wild Bagnara-Pol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza, il Cervia under 21 lascia i piani alti Notizie correlate Famiglie senz'acqua in città, rubinetti a secco ai piani alti: "Sembra il terzo mondo"Da qualche giorno decine di famiglie di Foggia sono alle prese con una nuova emergenza idrica, dovuta non solo a forti cali di pressione ma anche a... Foggia senza acqua: i piani alti a secco, la rete crollaDecine di nuclei familiari nel capoluogo foggiano si trovano improvvisamente privi dell’elemento più basilare per la sopravvivenza, con i rubinetti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scheda squadra Cervia United; All’Happy Valley di Cervia il secondo round della Coppa Italia di Zona 2; Promozione Girone D - 32ª giornata | Il Roncofreddo piega il Cervia United: 2-1 e colpo interno; Weekend da protagonisti per la Federazione Sammarinese Roller Sports: risultati di prestigio tra artistico e freestyle. Terza, il Cervia under 21 lascia i piani altiConcluso il campionato di Terza e definiti i playoff, dai quali resta fuori, nel girone A, il Cervia United Under21, sconfitto 1-0 a Marradi e scivolato al 9º posto, superato dal Sant’Alberto, in ... sport.quotidiano.net Terza categoria. Il Camerlona domani riceve i Coyotes. Insegue il BagnaraIn attesa della finale del Memorial Vitali di mercoledì prossimo tra il Cervia United Under 21 e Biancanigo di Riccardo Longari (in foto) vittorioso mercoledì 1-0 (gol di Poliuti) sul Bisanzio, si ... ilrestodelcarlino.it Manifesto della terza medicina-Franco Arminio - facebook.com facebook La terza rappresentazione di "Lohengrin" comincia tra quindici minuti esatti. Non possiamo che ringraziare il nostro caro pubblico per il terzo "tutto esaurito" che ci regala. In bocca al lupo a noi e buona musica! x.com