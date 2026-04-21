Terza il Cervia under 21 lascia i piani alti

Da sport.quotidiano.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato di Terza categoria si è concluso con i playoff ormai alle porte. Nel girone A, il Cervia United Under21 si è dovuto accontentare del nono posto dopo la sconfitta per 1-0 contro Marradi. La squadra si è trovata davanti al Sant’Alberto, che ha ottenuto la meglio negli scontri diretti, con risultati di 2-2 e 2-1. La squadra under 21 non ha quindi raggiunto le fasi finali della competizione.

Concluso il campionato di Terza e definiti i playoff, dai quali resta fuori, nel girone A, il Cervia United Under21, sconfitto 1-0 a Marradi e scivolato al 9º posto, superato dal Sant’Alberto, in vantaggio (2-2 e 2-1) negli scontri diretti. Nel girone B, il Biancanigo conquista l’ambito terzo posto. Programma playoff. Girone A (quarti): Marradese-Sant’Alberto, Sal. Romagna-L. Adriano, R. Mamante-Atl. Lugo. Già qualificata: Pol. Camerlona. Girone B (quarti): Biancanigo-Faenza U23, Compagnia dell’Albero-Prada, Jcr Juvenilia-Villanova. Già qualificata: Sp. Lugo. Risultati (26ª giornata). Girone A: Atlas-Lido Adriano 1-2, Coyotes-Cral Mattei 1-0, Marradese-Cervia Utd U21 1-0, Sant’Alberto-Giovecca 3-1, Saline Romagna-Real Mamante 0-1, Stella Azzurra-Atletico Lugo 0-1, Wild Bagnara-Pol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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