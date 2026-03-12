A Foggia, molte famiglie sono senza acqua da giorni, con i rubinetti completamente a secco. La rete idrica locale non fornisce più acqua, lasciando le abitazioni senza il servizio essenziale. Decine di nuclei familiari si trovano impossibilitati ad utilizzare l’acqua per bisogni quotidiani. La situazione riguarda soprattutto i piani alti degli edifici, dove l’erogazione risulta interrotta.

Decine di nuclei familiari nel capoluogo foggiano si trovano improvvisamente privi dell’elemento più basilare per la sopravvivenza, con i rubinetti che non erogano nemmeno una goccia d’acqua. La crisi idrica, esplosa nei giorni scorsi, colpisce in modo sproporzionato gli abitanti dei piani alti e le abitazioni prive di sistemi di pompaggio autonomi, creando un quadro di disservizio che ha generato forte malcontento tra la cittadinanza. L’emergenza interessa specifici quartieri della città, tra cui via De Amicis, via Vittime Civili, la zona di Candelaro, il centro storico e il quartiere Immacolata, oltre alla strada Pasquale Tarantino nella zona di San Michele e al villaggio artigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia senza acqua: i piani alti a secco, la rete crolla

Articoli correlati

Famiglie senz'acqua in città, rubinetti a secco ai piani alti: "Sembra il terzo mondo"Da qualche giorno decine di famiglie di Foggia sono alle prese con una nuova emergenza idrica, dovuta non solo a forti cali di pressione ma anche a...

Sora, rubinetti a secco per due giorni consecutivi. Ecco la mappa delle strade senza acquaDoppio intervento di manutenzione programmata: interruzioni idriche previste sia per oggi, martedì 17, che per domani, mercoledì 18 febbraio.

Tutto quello che riguarda Foggia senza acqua i piani alti a secco...

Temi più discussi: Famiglie senz'acqua in città, rubinetti a secco ai piani alti: Sembra il terzo mondo - FoggiaToday; Foggia, segnalati forti cali di pressione dell’acqua in diversi quartieri: Rubinetti a secco da giorni; Negli ultimi giorni forte calo di pressione dell'acqua in città – I LETTORI SEGNALANO; Iran, acqua fattore chiave nella guerra: perché è così importante.

Negli ultimi giorni forte calo di pressione dell'acqua in città - I LETTORI SEGNALANOLe segnalazione di cali della pressione dell'acqua avvenuti negli ultimi giorni in varie zone della città di Foggia ... foggiacittaaperta.it

Quattro comuni del Foggiano restano senza acqua: disagi per la rottura di una condottaSarà ripristinata entro le prime ore di domattina l’erogazione dell’acqua nei centri abitati di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e in località Borgo Celano (Foggia), dopo la ... lagazzettadelmezzogiorno.it

A Foggia le colonnine elettriche di Poste Italiane - facebook.com facebook

Trani, persona investita da un treno: sospesa la circolazione sulla Foggia-Bari. Tanti i disagi per i viaggiatori - News x.com