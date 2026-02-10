In Terza categoria, Frontone Serra si aggiudica il big match contro i rivali e si prende i tre punti fondamentali. Novilara, invece, si gode la serie positiva, che dura ormai da diverse partite, con sei vittorie e un pareggio. La squadra di Bruscia si trova ora in una posizione più tranquilla, in linea con i piani del club che quest’anno festeggia i 50 anni di attività.

In Terza categoria si è giocata la 17ª giornata. Per il Novilara (foto) un meritato riposo dopo una lunga serie positiva, sei vittorie e un pareggio, che ha portato gli uomini di Eliseo Bruscia in posizioni più consone e in linea con i programmi del club che festeggia quest'anno i 50 anni di vita. Un esempio di sportività al di là dei risultati, quello dei gialloblù, e di come si possa prendere in positivo il campionato a prescindere dal successo. Che, ovviamente, in questo anno particolare fa piacere. Girone A. Borgo Pace-San Silvestro 1-1; Cesane-Gallo Football 4-1; GabicceGradara B-Valfoglia 2-1; Pieve di Cagna-Piobbico 90 2-2; Pol.

Terza categoria. Frontone Serra vince il big match. Novilara si gode la serie positiva

